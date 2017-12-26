Побил рекорд Месси – Кейн лучший бомбардир Европы 2017 года

Форвард лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн побил исторический рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-лиге, параллельно переплюнув Лионеля Месси и Криштиану Роналду в гонке лучших голеадоров 2017 года.

Нападающий шпор оформил хет-трик в матче 20-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (5:2).

Таким образом, Кейн забил 56 мячей за календарный год, превзойдя лучших футболистов планеты – на счету Месси 54 гола, а у Роналду 53.

Так как чемпионат Испании ушел на рождественские каникулы, Месси уже не сможет догнать Кейна до конца 2017 года. В споре бомбардиров учитываются голы в официальных матчах клубов и сборных.

Также форвард Тоттенхэма поставил новый рекорд английской Премьер-лиги по количеству голов за календарный год. На счету Кейна 38 мячей в 36 играх, он превзошел достижение Алана Ширера, который в 1995 году, выступая за Блэкберн Роверс, забил 36 мячей в 42 матчах чемпионата.

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