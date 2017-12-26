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Президент АЕКа озвучил премиальные за проход Динамо в ЛЕ

Владелец АЕК Димитрис Мелисанидис предложил своим футболистам 1 млн евро премиальных за проход киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает gazzetta.gr.

За выход из группы он пообещал 300 тыс. евро. Теперь Мелисанидис предлагает к обещанной сумме добавить еще 1 миллион евро.

Но если АЕК проиграет, то футболисты потеряют и премиальные за выход из группы. Издание сообщает, что игроки греческого клуба согласились с такими условиями.

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Напомним, что Динамо сыграет с АЕКом в 1/16 Лиги Европы. Матчи состоятся 15 и 22 февраля. Первую встречу 15 февраля бело-синие сыграют в Греции.

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