Президент ФФУ Павелко не поедет в Россию на ЧМ-2018

Президент ФФУ и член дисциплинарного комитета ФИФА Андрей Павелко отказался ехать на Чемпионат мира в Россию-2018.

Об этом глава ФФУ рассказал в интервью FootballHub.

– Нет, я ни в коем случае не поеду на ЧМ в России. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение и я его не переступлю.

Если бы мы вышли на ЧМ в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация, – отметил функционер.

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