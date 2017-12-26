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Шовковский на 8 часов застрял в аэропорту Киева

Экс-вратарь сборной Украины и киевского Динамо Александр Шовковский стал жертвой непредвиденного форс-мажора. Рейс футболиста, который отправлялся на отдых в Таиланд, был задержан на 8 часов.

Об этом сообщил сам СаШо, рассказав детали своего скомканного путешествия в теплые края.

– Киев отправлял с 8-часовой задержкой. Из-за чего пришлось полностью менять логистику и вместо одной пересадки оказалось две плюс незапланированная ночёвка. Но в конечном итоге мы на месте, пусть и с 18-ти часовым опозданием, – написал Шовковский на своей странице в Instagram, прикрепив фото с курорта на острове Самуй.

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Ранее Шовковский похвастался коллекцией уникальных футбольных марок.

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