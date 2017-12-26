Суркис предлагал Виде самый большой контракт в истории Динамо

Тренер-селекционер Динамо Берислав Станоевич вместе с Игорем Суркисом пытался уговорить Домагоя Виду остаться в Киеве, предлагая хорвату самый большой контракт в истории бело-синих.

Об этом Станоевич рассказал в интервью Команда №1.

– Я его уговаривал, все время убеждал остаться в Киеве. Это было бы для него самым лучшим вариантом. Его здесь уважают, мог бы в Динамо и закончить карьеру.

Кроме меня, у него есть мама, папа, жена… У них, наверное, свое мнение. Я же ему привел аргумент, что от добра добра не ищут. Он в Киеве как дома, не было смысла менять обстановку и все начинать с нуля.

Президент Динамо Игорь Суркис сделал все возможное, чтобы Вида остался. Предложил самый большой контракт в истории Динамо, любое место в структуре клуба после окончания карьеры, – сказал Станоевич.

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Ранее сообщалось, что Игорь Суркис готов выплатить компенсацию Бешикташу за расторжение соглашения с Видой. Однако хорват сдержал слово перед турецким клубом и уже был официально представлен в качестве игрока орлов.