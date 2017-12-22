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Биг-Бен заработает на Рождество и Новый год

Лондонский Биг-Бен, который “замолчал” на время ремонта, зазвонит в честь Рождества и Нового года.

Біг-Бен

Об этом сообщает BBC.

Услышать его звон можно будет с 9.00 23 декабря до 13.00 1 января.

Хранитель знаменитых часов Стив Джаггс заявил, что следующие четыре года Биг-Бен будет звучать только на особые дни, а работу восстановит только в 2021 году.

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Напомним, Биг-Бен в Лондоне закрыли на реконструкцию, которая продлится ориентировочно 4 года.

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