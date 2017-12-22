Кремль стремится подорвать систему – Тереза Мэй

Кремль стремится подорвать систему, опирающуюся на международные нормы, но ему не удастся это сделать.

Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй после встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Варшаве, пишет Корреспондент.

Так, Великобритания и Польша обеспокоены использованием Россией пропаганды против других стран.

– Мы договорились укреплять сотрудничество, направленное на борьбу с российской дезинформацией в регионе… и мы крайне обеспокоены попытками России использовать информацию как оружие, – говорит Мэй.

Коснувшись конфликта между ЕС и Польшей, вызванного реформой польских органов правосудия, Тереза Мэй отметила, что конституционно-правовые вопросы являются в первую очередь делом отдельных государств, и добавила: “В Европе мы все верим в правовое государство”.

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Она приветствовала намерение Моравецкого встретиться с руководством Еврокомиссии и выразила надежду на то, что сторонам удастся найти приемлемое решение.

Напомним, Тереза Мэй назвала действия РФ “ угрозой международному порядку”.