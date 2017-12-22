Рауль Кастро уходит в отставку – СМИ

Согласно решению Национальной ассамблеи народной власти Кубы, президент Кубы Рауль Кастро уйдет в отставку в апреле 2018 года.

Кубинские депутаты продлили срок полномочия Кастро с февраля по апрель в связи с разрушениями, вызванными ураганом в сентябре, сообщает AFP, пишет 112.ua.

Всеобщие выборы на Кубе назначены на 19 апреля 2018, после которых 86-летний Кастро передаст власть избранному президенту.

Читайте: На выборах в Каталонии побеждают сторонники независимости

Напомним, Рауль Кастро взял на себя руководство государством в 2006 году, став преемником своего старшего брата Фиделя – лидера кубинской революции 1959 года. Фидель умер на 91 году жизни 25 ноября 2016.

Фото: Getty Images.