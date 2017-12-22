Сирийская ставка Кремля – что задумал Путин

Во время выступления Путин гордо объявил, что российская армия победила террористов в Сирии. Очень сильно преувеличил, говорит российскому президенту министр обороны США в администрации Барака Обамы Эштон Картер. Ведь ни для кого не секрет, что главной целью Путина в Сирии было сохранение выгодного Кремлю режима.



Путин не для того ввязывался в Сирийскую авантюру, чтобы просто так уйти. Поэтому для сохранения своего контроля на Ближнем Востоке он оставил 2 российские военные базы в Сирии.

Поэтому речь идет не о реальном выводе войск, а скорее об изменении структуры группировки или ротации.

Поэтому объявленая ​​Путиным будто победа над ИГИЛ и торжественный будто бы вывод войск больше похожи на пиар и старт предвыборной кампании ВВП.

Как показала история обострения путинского мачизма обычно наблюдается до или после громких внутренних или геополитических событий.

Характер пиара и показухи традиционно носила и ежегодная итоговая пресс-конференция ВВП. Месседжи подкупали своей новизной. Российской армии на Донбассе нет, Киев должен говорить напрямую с сепаратистскими республиками, а россияне и украинцы – один народ.

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Единственное этот раз Путин заявил, что вроде бы не против официального участия США в нормандском формате. Но судя по поведению российского президента с начала конфликта в Донбассе такие заявления все же напоминают лукавство.

С Трампом, как выяснилось, Путин на ты и все еще надеется, что тот все-таки будет дружить с Россией, как и обещал перед выборами.

Традиционно не обошлось без интересных деталей. Похоже неофициальным цветом нынешней пресс-конференции стал красный. К слову конкурентка Путина Ксения Собчак тоже была в красном.

Когда-то давно Путин говорил, что в университете пропускал лекции потому что пил много пива. Похоже на пары по географии он вообще не ходил. Ну, и конечно ВВП традиционно погрубиянил в адрес американских СМИ.

Из года в год пресс-конференции Путина не меняются, как, впрочем и сам правитель России, в должности уже дольше, чем генсек Брежнев. Политологи не исключают не только следующих 6 лет путинского президентства, а возможно и все 12.

К слову, перед выборами в РФ в сети стал снова популярным мультфильм под названием 12 лет Путина за 2 минуты еще с 2012 года.