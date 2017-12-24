КНДР угрожает тем, кто поддержал “акт войны” ООН

Новые санкции Совбеза ООН Северная Корея назвала актом войны и пообещала в дальнейшем наращивать ядерные мощности.

Про це йдеться у заяві МЗС КНДР, повідомляє Укрінформ з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Пхеньян також пригрозив “покарати тих, хто підтримав цей крок”.

– Ми сприймаємо таку санкційну резолюцію, запроваджену США та її послідовниками, як серйозне порушення суверенітету нашої республіки й акт війни, що порушує мир і стабільність на Корейському півострові та в регіоні, – зазначається в заяві.

У МЗС КНДР також наголосили, що наявність ядерної зброї – це самозахист та інструмент стримування, що не суперечить міжнародному праву.

– Ми продовжимо зміцнення нашого самозахисного ядерного стримування, спрямованого на принципово викорінення ядерних загроз США, шантажу та ворожих кроків шляхом встановлення практичного балансу сил зі США, – наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея запустила чергову балістичну ракету.