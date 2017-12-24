Навального выдвинули в президенты России

Алексей Навальный стал официальным кандидатом в президенты России от инициативных групп избирателей.

В частности, сегодня в Москве на собрании такой группы за его выдвижение проголосовали 742 человека, передает Медуза.

Отмечается, что по российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

Сегодня такие собрания инициативных групп запланированы в 20 городах России. В ряде городов на таких собраниях уже выдвинули кандидатуру Навального.

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Таким образом, Навальный теперь имеет право официально зарегистрировать свою кандидатуру в Центризбиркоме для участия в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Кстати, на днях в Twitter и ВКонтакте появилась фейковая информация о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер.