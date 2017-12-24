В небе над США и Канадой зафиксировали сани Санта Клауса

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады сегодня зафиксировало сани Санта-Клауса. Воздушное командование подняло в воздух истребители для их сопровождения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сайт военных.

Отмечается, что Санта передвигается на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Вес подарков исчисляется десятками тонн.

Морской полковник Боб Броди из 601-го авиационного оперативного центра сказал, что истребители будут летать вдоль крыла Санта-Клауса в близком эскорте.

Центр будет следить за ним с помощью наших спутников и даже имеются инфракрасные трекеры для наблюдением за Рудольфом, – отметил полковник

Интересный факт:

Программа Santa Tracker стартовала еще в 1955 году из-за ошибки в газетной рекламе в Колорадо-Спрингс. Компания Sears Roebuck & Co разместила рекламу с предложением звонить Санте и загадывать желания.

Но вместо своего номера они случайно опубликовали номер горячей линии главы Командования Континентальной ПВО.

Читайте: Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов

24 декабря 1955 года на дежурство вышел полковник ВВС Гарри Шуп и внезапно начал получать бесконечное количество звонков от детей. Он решил им подыграть: когда на военную базу дозванивался ребенок, он сообщал ему о передвижении саней Санты. С тех пор это стало традицией.

Напомним, завтра отмечают Католическое Рождество. Мы подготовили лучшие поздравления.