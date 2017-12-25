ЦИК отказалась регистрировать Навального на президентские выборы в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы России 2018 года.

Причиной в ЦИК назвали непогашенную судимость оппозиционера по тяжкой статье, пишет Life.

Читайте: В Twitter и ВК убили Навального. А он дома – ест пельмени

8 февраля 2017 года Навального засудили по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ на 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Навальный стал официальным кандидатом в президенты России от инициативных групп избирателей.