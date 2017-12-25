Военная радиостанция РФ скандирует Слава Украине

Радиостанция УВБ-76 Вооруженных сил РФ прекратила вещание, после чего заиграл русский реп и выкрики Слава Украине.
Это произошло 24 декабря, возобновить вещание радиостанция смогла только на следующий день, пишет Тjournal.
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Слушатели предположили, что серверы станции могли взломать или перехватить ее вещание.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как жители российской Махачкалы троллят в соцсетях мэра города, который на их недовольство затянувшимся ремонтом одной из улиц посоветовал пить успокоительное.
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