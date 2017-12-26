Россия определила приоритет для армии – милитаризация границы с Украиной

Развитие военной инфраструктуры возле границ с Украиной станет приоритетом для армии России.

У Минобороны РФ впереди “много работы”, и об этом говорил президент РФ Владимир Путин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНИАН.

– Помимо этого, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ, – сказал Шойгу.

По его словам, уже “проделана большая работа, связанная с размещением соединений”.

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