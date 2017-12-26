Россия – угроза. Трамп неприятно удивил Кремль

В понедельник, 18 декабря, президент США Дональд Трамп лично презентовал новую стратегию национальной безопасности.



В документе на 68 страниц речь идет о защите государства, экономическом росте, достижение мира через силу и продвижения американского влияния в мире.

Главная угроза американской безопасности от Ирана и Северной Кореи.

Их в документе названо странами-изгоями. А вот Россия и Китай – это главные противники.

Если в период Обамы начинали говорить о России как о вызове, то сейчас говорится об угрозе, о враждебных действиях.

Фактически США ставят перед собой задачу сдерживания агрессивной милитаристической внешней политики России, ее попытки доминировать незаконными методами, влиять вражеским образом на свое окружение и на партнеров и союзников США.

Конгресс является сегодня самым большим врагом Кремля и одновременно крупнейшим союзником Украины. Именно благодаря Конгрессу США приняли оборонный бюджет на следующий год, в котором выделено 350 миллионов долларов в оборонительное оружие для Украины.

К винтовкам и патронам может присоединиться и серьезное оружие. Например, ракеты Javelin.

Еще одним эффективным инструментом сдерживания России могут стать новые персональные санкции, направленные против чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлем.

Смотрите: Беспилотный вертолет в США для армии и гражданских

Пакет персональных санкций принятый Конгрессом США не на шутку напугал братьев Ротенберг и других бизнесменов, близких к Путину.

Но Дональд Трамп пока не спешит принять эти санкции.

Россия продолжает политику силовой дипломатии и агрессивной пропаганды на разных континентах. Так следующий год для Украины на международной арене будет нелегким, и противостояния с внешним врагом вряд ли пойдет на спад.

Напомним, новейший эсминец США за $5 млрд сломался во время испытаний.