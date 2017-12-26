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США сократят бюджет ООН

США заявили о достигнутых договоренностях в вопросе сокращения бюджета ООН на сумму более $285 млн.

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что правительству страны удалось согласовать значительное сокращение бюджета Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает телеканал новостей 112 Украина со ссылкой на АР.

– Неэффективность и перерасход организации хорошо известны, и мы не позволим использовать щедрость американского народа, – подчеркнула Хейли.

При этом в миссии подчеркнули, что сокращение бюджета ООН будет весьма существенным: он уменьшится на 285 млн долларов в 2018-2019 гг

К слову, Соединенные Штаты являются одним из главных финансовых источников ООН, с которого ей поступают 22% основного бюджета. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

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Напомним, Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусмотрено $350 млн для Украины.

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