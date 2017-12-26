Это фальшивка – Трамп о тайном сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что досье о его тайном сговоре с Россией фальшивое и оплаченное Демократической партией.

Об этом Трамп написал в Twitter.

– ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР, – написал президент США.

Он также заявил, что эту “кучу мусора” использовали как основу для расследования его избирательной кампании.

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К слову, скандал вокруг контактов администрации Дональда Трампа с Россией президент США воспринимает как попытку лишить его легитимности.