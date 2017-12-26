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Выборы в РФ: Путин перестраховался и “подкупил” типографии

В российские типографии стали приходить сообщения о запрете печати материалов, дискредитирующих власть и призывающих к несанкционированным акциям, в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

Об этом сообщил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в Twitter.

Сообщение подготовил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Западного административного округа Москвы МВД РФ.

При появлении запросов на печать соответствующей продукции руководству типографии предлагают сразу обратиться в правоохранительные органы.

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К слову, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах России 2018 года.

Фото: Алексей Навальный

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