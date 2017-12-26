В Росии хотят снизить градус водки

В России группа сенаторов предложила снизить объем содержания этилового спирта в водке до 37,5%, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Согласно закону О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, водка – это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38-56%, пишут Известия.

– В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения Русская водка сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5%, – отметил сенатор Сергей Рябухин, подчеркнув, что юридическую коллизию нужно разрешить с учетом этого факта.

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В России уверены, благодаря снижению крепости на законодательном уровне на рынке может появиться “новая” водка. Ранее производители уже практиковали создание максимально слабой водки в 37,5%: она позволяла экономить спирт и пользовалась немалым спросом за счет мягкого вкуса.

Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки.

Кстати, ученые убеждены, что уже через 10-20 лет человечество перейдет на синтетический алкоголь.