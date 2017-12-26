В Санкт-Петербурге выпал синий снег

Окрашенный в синий цвет снег был найден на тротуаре Аптекарского проспекта возле подлежащего сносу здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Росприродназдора в Санкт-Петербурге Интерфаксу во вторник, 26 декабря.

Пробы, имеющие светло-голубой и фиолетовый оттенки, отправили на анализ. Промежуточные результаты будут получены в ближайшее время.

Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ. Необычные осадки по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет, примерно, один сантиметр.

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Очевидцы публикуют снимки синего снега в соцсетях. – Кажется смурфики не успели покинуть снесенный фармзавод, — пошутил один из них.

К слову, российский Новосибирск засыпало черным снегом.