Владельцы iPhone массово подают иски на Apple

Американцы подают иски против компании Apple после того, как та сообщила, что замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Apple, такая функция необходима для продления срока службы устройств. Ожидается, что с выходом обновления iOS 11.2 она появится и в iPhone 7, а в будущем — в других продуктах компании.

Жители Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис подали коллективный иск от своего имени и от лица “всех, попавших в аналогичную ситуацию”. В судебном документе сообщается, что истцы пользуются или пользовались моделями iPhone 7, iPhone 7s и более старыми и считают, что ответчик совершил противоправные действия и вмешался в процесс использования смартфонов.

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Богданович и Спис хотят получить компенсацию от производителя, поскольку считают, что его действия привели к “финансовым убыткам и другому ущербу, за который они должны получить возмещение”.

Истцы заявляют, что обновления операционной системы iOS “были разработаны таким образом, чтобы намеренно снижать скорость работы” этих моделей, и обвинили производителя в нарушении закона о защите потребителей.

Напомним, вчера Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров в старых моделях iPhone. Это связано с природой литий-йонных аккумуляторов – они недолговечны и плохо переносят перепад температур.