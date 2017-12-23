Трамп приостановил беспошлинный режим в отношении товаров из Украины

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине из-за что Киев проводит “недостаточную” защиту прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).

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– После рассмотрения критериев о том, в какой степени назначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима, – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается объявить об одобрении плана продажи Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.