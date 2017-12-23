В Дании просят приносить в зоопарк домашних животных для корма львам

Копенгагенский и Гивскудский зоопарки призывают местных жителей приносить домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам.

Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных — например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

– Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны, — заявила сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.

Читайте: Мужчина дома завел зоопарк с сотней диких животных

На корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников.

– Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно, — пояснила Эллер.

Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о “кроличьем рае” рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.

К слову, в Николаевском зоопарке белая медведица Зефирка родила медвежонка.