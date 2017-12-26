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Великобритания перехватила военный корабль РФ

25 декабря британский фрегат Сент Альбанс провел сопровождение и наблюдение за российским военным кораблем Адмирал флота Советского Союза Горшков, который оказался вблизи территориальных вод Великобритании.

Адмирал флота Советского Союза Горшков

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В Лондоне обеспокоены ростом российской активности у вод королевства.

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– Я не буду колебаться в защите наших вод или терпеть любую форму агрессии. Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов, – подчеркнул министр обороны Гэвин Вильямсон.

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