Великобритания перехватила военный корабль РФ

25 декабря британский фрегат Сент Альбанс провел сопровождение и наблюдение за российским военным кораблем Адмирал флота Советского Союза Горшков, который оказался вблизи территориальных вод Великобритании.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В Лондоне обеспокоены ростом российской активности у вод королевства.

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– Я не буду колебаться в защите наших вод или терпеть любую форму агрессии. Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов, – подчеркнул министр обороны Гэвин Вильямсон.

Ранее Финляндия не позволила учебному кораблю РФ Крузенштерн войти в порт главного города Аландских островов Мариехамн.