3 условия, которые заставят Россию уважать международное право

Лучшим путем вернуть России уважение к международному праву являются ограничительные меры.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс Украина.

– Не существует лучшего пути к восстановлению в России хоть какого-то уважения к международному праву, чем санкции, замораживание активов, запрет на посещение цивилизованных стран тем, кто несет непосредственную ответственность за агрессивную политику этого государства. Этим путем надо и дальше идти, постепенно расширяя международную коалицию поддержки нашего государства и усиления санкций, – заявил он.

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Порошенко подчеркнул, что усилия украинского дипломатического корпуса должны быть направлены на объединение усилий демократического мира вокруг противостояния российскому агрессору, “как и на то, чтобы агрессор понес за свои действия заслуженную ответственность”.

– Поэтому, опираясь на свой исторический опыт, мир должен понять, что ожидать от Москвы чудесного перерождения в демократию бесполезно, а пытаться ее умиротворить – просто недальновидно, – сказал он.

Напомним, Европейский совет продлил срок действия экономических санкций против Российской Федерации до 31 июля 2018 года.