4G в Украине официально – объявлен тендер

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации проводит тендер на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G в радиочастотах 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.

Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

Начало тендера назначено на 26 февраля 2018 года.

– Для участия в тендере по каждому лоту, на который претендует заявитель, руководитель субъекта хозяйствования или уполномоченное им лицо лично в указанный в этом объявлении срок подает в НКРСИ уведомление о намерении принять участие и другие документы тендерного предложения, – говорится в сообщении.

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Сообщения о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения НКРСИ будет принимать до 26 января 2018 года.

Подчеркивается, что срок действия лицензий – 15 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил конкурсы на 4G на 1800 МГц и 2600 МГц со стартовой ценой 6,3 млрд грн.