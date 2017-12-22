В аэропорту Борисполь самолет сошел с полосы

В Борисполе самолет белорусской авиакомпании Белавиа сошел с полосы.

Администрация аэропорта отказалась прокомментировать эту информацию журналистам.

Обновлено 12.00: Самолет во время следования по рулежной дорожке допустил выкатку на грунт одной стойкой шасси, сообщил агентству Интерфакс-Украина один из очевидцев инцидента.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Оновлено 12.18: В это же время в компании Белавиа отрицают, что их самолет не выехал за пределы полосы

– Сейчас я могу сказать, что аэропорт Борисполь не закрыт. Посадка была в штатном режиме и мы не выкачивались за взлетно-посадочную полосу. Мы изучаем инцидент на рулежной дорожке, – сказала секретарь компании Белавиа Ольга Щуко, пишет УНИАН.

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Напомним, в Киеве хотят запустить метро до аэропорта Борисполь.