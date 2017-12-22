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Будете баллотироваться в президенты? – что ответил Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, не знает, где будет работать, если сложит свои полномочия.

гройсман

Об этом он рассказал на пресс-конференции правительства по итогам 2017 года.

– Только Господь знает, кто где будет работать. Я могу сказать только одно. Я хочу служить Украине так, чтобы, когда наступит тот момент, когда я должен буду отойти от должностей, я отойду и просто буду жить рядовым гражданином Украины и ни от кого не отворачивать глаза, – сказал он.

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Он добавил, что не держится за должность.

– Люди, которые мечтают о должности – глубоко больные люди. Люди, которые мечтают что-то изменить – я таких уважаю, мне с ними по пути, – подчеркнул Гройсман.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию пресс-конференции правительства по итогам 2017 года.

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