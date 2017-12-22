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Двухметровая с проволокой: Россия заплатит за стену в Крыму 204 млн

Пограничное управление ФСБ России и компания из Пензенской области заключили контракт на строительство 50-километрового заграждения на границе оккупированного Крыма с Херсонской областью.

Об этом сообщает Интерфакс.

Цена контракта составляет почти 204 млн рублей. Источником финансирования являются средства из федерального бюджета России.

Инженерное заграждение предназначено “для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в роли физического препятствия, так и элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия”, – говорится в документах к тендеру по выбору подрядчика.

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Оккупанты планируют соорудить полнопрофильное заграждение высотой в 2,1 метра. Проволоку протянут наверху. Согласно документам, все работы планируется завершить до 30 мая 2018 года.

Напомним, ООН в обновленной резолюции осудила отсутствие доступа в Крым Мониторинговой миссии организации.

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