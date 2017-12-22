Гройсман про “шпионство” Ежова: Мы его долго вели

Задержанный за сотрудничество с российскими спецслужбами чиновник секретариата Кабмина Станислав Ежов не имел доступа к государственной тайне.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

По словам Гройсмана, Ежов – “кадровый сотрудник Министерства иностранных дел. Он прошел достаточно серьезный путь служебный, он работал в МИД, работал в командировке за рубежом в дипломатическом представительстве, он работал в администрации президента в Верховной Раде и в правительстве”.

– Не один месяц, не хочу открывать тайны, мы знали о том, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы, – отметил Гройсман.

По его словам, благодаря СБУ Ежов “это долгое время” был под “полным мониторингом, конечно, при содействии премьер-министра и моего аппарата”.

Как сказал Гройсман, “как только было собрано необходимое количество материалов, то он сразу был задержан, и сейчас будет происходить следствие…”.

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Премьер добавил, что служба протокола, где работал Ежов, занимается организацией официальных событий, встреч, в том числе он занимался переводами.

– Но подчеркиваю, что у него не было никакого доступа к государственной тайне, и поэтому, так сказать, каких-либо серьезных потерь мы не получили, – сказал Гройсман.

Как сообщалось, жена Ежова Юлия Мирошникова имеет гражданство РФ и вклады в российском банке.

Фото: УНИАН.