Кто? Кому? Сколько? – Нафтогаз о долгах и дате расчета

Окончательная сумма расчетов между Нафтогазом и Газпромом по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже будет известна после решения по транзитному контракту – то есть не раньше конца февраля 2018 года.

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украина Андрей Коболев на встрече с президентом Петром Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

– После этого мы сможем говорить об окончательных цифрах, кто кому сколько должен и какие расчеты надо проводить с ОАО Газпром, – сказал он.

По его словам, Нафтогаз рассчитается с Газпром по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже в феврале после вынесения арбитражем второго решения – по контракту на транзит, – отметил Коболев.

При этом требования Нафтогаза к Газпрому по транзитному контракту, включая проценты, составляют до $16 млрд.

Между тем, Газпром утверждает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма сегодня обязал Нафтогаз уплатить в его пользу сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Читайте: В Украине запретили общедомовые счетчики газа без согласия жильцов

А Нафтогаз, в свою очередь, сообщил, что ему удалось добиться снижения цены по этим поставкам до $352 с $485 за 1 тыс. куб. м.