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Киев остановился в пробках – где не проехать

В пятницу вечером Киве парализовали огромные пробки, движение по городу серьезно затрудненно.

Самые большие пробки наблюдаются в центре Киева. Бульвар Шеченка, улицы Жилянская и большая Васильковская стоят из-за ДТП, пишет Автоцентр.

На Кольцевой дороге и проспекте Академика Глушкова пробки из-за дорожних работ.

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Также затруднено движение на улице Саксаганского, проспекте Победы, Набережном шоссе, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как в Киеве возле метро Героев Днепра коммунальщики уложили асфальт прямо на снег.

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