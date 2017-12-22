M107A1: как можно использовать оружие США на Донбассе

Для каких заданий можно использовать американские снайперские комплексы M107A1, как они повлияют на конфликт на Донбассе и что означает решение США начать поставлять оружие в Украину?
В США одобрили первую коммерческую продажу летального оружия для Украины. Сумма – $41,5 млн. Речь идет о лицензии, которая разрешает экспорт снайперских систем Barrett M107A1.
О том, зачем нам такое оружие Barrett M107A1 и на что повлияет продажа американских снайперских систем, Факты ICTV спросили у военного эксперта и экс-полковника СБУ Олега Старикова.
– Насколько важное это решение для Украины? Ведь все-таки нам не дали Javelin, о которых так много говорят.
– Есть политическая и военная составляющие.
Политическая. Назвать эпохальным это нельзя, но такое решение США (как только первые комплексы летального оружия придут в Украину) будет для других стран сигналом о том, что с Украиной можно сотрудничать и торговать в этой сфере.
До тех пор, пока ведущая страна мира с нами не торгует – этого не делает никто, кроме двух стран – Польши и Литвы.
Военная. В связи с конфликтом малой интенсивности на Донбассе, высокоточное оружие является самым главным для нас. Не бронетранспортеры, не самолеты, а именно комплексы летального оружия.
Почему? Для того, чтобы предотвратить вылазки диверсионных групп и обстрелы.
В основном, такие операции проводят не так называемая народная милиция из числа местных, а именно кадровые российские военные. Они приезжают с минометами или Градами на места, производят обстрел и уходят.
Когда у нас будет такое высокоточное оружие, передовые части в секретных засадах смогут спокойно уничтожать легкобронированную и автомобильную технику.
Самый главный вывод: мотивирующие потери со стороны противника приведут к уменьшению обстрелов наших позиций.
Barrett M107A1
– $41 млн – насколько это большая закупка для Украины в сфере обороны?
– Это очень мало, на самом деле.
Например, одна пусковая установка Javelin стоит где-то $150-200 тыс. и один снаряд где-то $100 тыс. То есть, десять Javelin и снаряды к ним обойдутся в $15 млн, а этим можно укомплектовать один взвод или роту. Это минимум.
Но для снайперских комплексов такая сумма – это нормально. Достаточно на эту сумму поставить 50 таких комплексов и боеприпасов к ним для одного отделения.
Настолько высокотехнологическое и высокоточное оружие в таком количестве поможет предотвратить большое количество обстрелов.
Barrett M107A1
– Нужны ли нам вообще Javelin тогда?
– Дело в том, что сама по себе передача любого летального оружия – это уже прорыв.
США решили показать России: если не будет сотрудничества по введению миротворцев ООН на Донбасс – Украина получит Javelin. А снайперские комплексы – это первый шаг, который демонстрирует серьезность намерений американцев.
Дело в том, что у нас есть свои противотанковые ракетные комплексы Корсары и Стугны. Нельзя сказать, что они намного хуже Javelin.
Если оружие такого вида поставят на все передовые части на Донбассе, то этого будет достаточно и Javelin нам не понадобится.
Javelin – очень дорогое оружие, на самом деле. Та же Стугна стоит в два-три раза дешевле. Также я считаю, что лучше вкладывать деньги в своего производителя.
У нас есть свои предприятия. Почему не инвестировать в них?
Barrett M107A1
– А что можно сказать о M107A1, которые к нам привезут?
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– Снайперские винтовки M107A1 стоят на вооружении многих стран мира.
Чем они хороши: M107A1 бьет на расстоянии 1,8 км, пробивает легкую броню (БТР, Грады в том числе). А самая эффективная стрельба с Градов производится с расстояния 5 км.
Это оружие нужно для того, чтобы из секретных засад предотвращать такие вылазки врагов.
Кстати, снайпер “работает” не один. Его прикрывает несколько человек с гранатометом и пулеметами. Это делается для того, чтобы в боях это оружие не досталось противнику.
– Украинские военные умеют пользоваться таким оружием?
– Нам предоставят не только M107A1, но и учебные места.
Наших военных будут учить, как пользоваться этим оружием. Дело в том, что у нас действительно хорошая снайперская подготовка.
Но для использования такого оружия как M107A1 нужно проводить учения. Также нужны расходы в виде боеприпасов, но с этим проблем, думаю, не будет.
В общем, мне кажется, с нашей стороны все готово. Сейчас главное принять это оружие и обучить военных.
Богдан Аминов.