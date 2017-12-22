Миротворцы на Донбассе: Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном скоординировали позиции по размещению миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

По его словам, они также обсудили обострение ситуации на Донбассе и безответственный вывод российских офицеров из состава СЦКК.

– Спасибо Вашингтону за продолжение санкций против России, а также за последовательную поддержку укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму, – отметил Порошенко.

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Напомним, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу предложил не включать в миротворческую миссию ООН на Донбассе представителей Украины.

Фото: Петр Порошенко