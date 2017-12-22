Нафтогаз выиграл арбитраж у Газпрома: цену на газ снизили на 27,4%

Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для НАК Нафтогаз Украины, приобретаемого у российского Газпрома, на 27,4% – с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м.

Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению “бери или плати” на сумму $56 млрд за 2012-2017 годы, сообщили в Нафтогазе.

Кроме того, Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Так, цена газа, полученного Нафтогазом во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% – с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, Нафтогаз сэкономил $1,8 млрд на газ, приобретенный в 2014-2015 годах.

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Кроме того, Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма победой при явном преимуществе.

– Победа Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна, – написал он в Twitter.

Ранее НАК Нафтогаз Украины увеличил иск к российскому Газпрому за транзитному контракту в Стокгольмском арбитраже еще более чем $5 млрд.