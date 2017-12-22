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Никто “безвиз” у украинцев не отберет – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на данный момент не существует прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

– Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто “безвиз” завтра-послезавтра у украинцев не отберет, но то, что обещали, необходимо было делать, – сказал Климкин в эфире украинского телеканала в пятницу утром, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, создание антикоррупционных органов было условием получения Украиной безвизового режима и если к выполнению данного требования возникнут вопросы, то именно это станет предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не сам вопрос “безвиза”, как такового.

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Как сообщалось, закон о создании специального антикоррупционного суда депутаты планируют принять в феврале 2018 года.

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