Оболью детей кислотой! Соболев получил письмо с угрозами

Народный депутат Украины из фракции Самопомич, экс-глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев заявляет, что его семье поступают угрозы в связи с его деятельностью.

– Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня после этого посадят. Мне все равно, – процитировал Соболев с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу письмо, которое получили родители его супруги в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

– Смысл письма заключается в том, что я дестабилизирую ситуацию в стране, провожу марши, я агент Кремля. Человек, который знает много подробностей о моей жизни и выкладывает их в этом письме, угрожает расправиться с моими детьми, – рассказал нардеп.

Соболев отметил, что передаст письмо в правоохранительные органы.

Читайте: Соболев больше не глава антикоррупционного комитета (ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

Накануне утром супруга Соболева Маричка Падалко сообщила, что неизвестные угрожали Соболеву и их детям, отправив рукописное письмо с угрозами ее родителям. Она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма, написанного от руки на листе в клетку.

Напомним, Соболев во время октябрьских протестов под Верховной Радой подрался с активистом.