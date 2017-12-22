Погода на Новый год 2018: снег будет

Погода в Украине на Новый год 2018 будет довольно холодной, ожидаются морозы. Что говорят синоптики о погоде на праздничные дни.

Погода на Новый год в Украине порадует небольшим снегом. Минусовая температура также ожидается и на Рождество.

Прогноз Николая Кульбиды

Директор украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Николай Кульбида, который считается главным синоптиком Украины, считает, что в новогоднюю ночь сильные холода и морозы не предвидятся. Да и вообще, погода в начале января будет в пределах нормы и никаких аномальных холодов не будет.

Прогноз Вазиры Мартазиновой

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова считает, что в Новый год погода в столице Украины будет на уровне -2..-4°С. Также с большой вероятностью будет мокрый снег.

На западе Украины будут примерно -4°С. На севере и в центральных областях ситуация примерно такая же – 5°С. На юге нашей страны температура сохранится на уровне нуля, также возможны осадки мокрый снег и мелкий дождь.

Перед Новым годом 2018, 27-28 декабря, будет кратковременное похолодание, однако непосредственно в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.

Прогноз Анатолия Прокопенко

Заместитель директора Укргидромедцентра Анатолий Прокопенко предполагает, что на Новый год должен быть мороз. По предварительным данным, начиная с 23 – 25 декабря будет потепление.

Прогноз Веры Балабухи

В то же время глава отдела синоптиков в Украинском гидрометеорорлогическом институте Вера Балабуха прогнозирует, что большая часть зимы будет теплой, а средняя температура будет сохраняться на уровне 2-3° выше, чем в 2015-16.

Народный прогноз от Леонида Горбаня

Известный народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в новогоднюю ночь -5…-7°С, мощные метели и снегопады перед Новым годом и после него.

К слову, именно Горбань есть автором того самого прогноза, по которому в 2018 году будут аномальные морозы до -30°.

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Напомним, прогноз погоды на эти выходные.