Пресс-конференция Гройсмана – результаты и достижения 2017 года (ОНЛАЙН)

22 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит пресс-конференцию по итогам 2017 года. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию.

Пресс-конференция премьер-министра посвящена работе Кабинета Министров на протяжении 2017 года.



Владимир Гройсман представит отчет о работе Кабмина в 2017 году, а также ответит на вопросы журналистов.

Планируется, что выступление продлится около часа.

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К слову, недавно сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ, и объявили ему о подозрении.

Видео: Кабинет Министров Украины