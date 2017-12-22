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Пресс-конференция Гройсмана – результаты и достижения 2017 года (ОНЛАЙН)

22 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит пресс-конференцию по итогам 2017 года. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию.

Пресс-конференция премьер-министра посвящена работе Кабинета Министров на протяжении 2017 года.

Владимир Гройсман представит отчет о работе Кабмина в 2017 году, а также ответит на вопросы журналистов.

Планируется, что выступление продлится около часа.

Читайте: Пока я премьер, глупых решений правительства не будет – Гройсман

К слову, недавно сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ, и объявили ему о подозрении.

Видео: Кабинет Министров Украины

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