Путин перекидывает в Крым два дивизиона систем ПВО С-400 Триумф

Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года.

Об этом сообщил командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, пишет Интерфакс-Украина.

– В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 Триумф, – сказал он.

Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся в республике.

– Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года сразу заступят на постоянное боевое дежурство, – сказал Севостьянов.

Читайте: Боевики перебросили и спрятали под Донецком тяжелую артиллерию

По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк (ЗРП) в Крыму, который получил на вооружение С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 Триумф разработки и производства АО Концерн ВКО Алмаз-Антей предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее один из дислоцированных на территории республики ЗРП уже получил ЗРС С-400 Триумф.