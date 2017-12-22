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Решение Стокгольмского арбитража: что изменится

Цена природного газа по контракту на поставку между Газпромом и Нафтогазом Украины, согласно решению Стокгольмского арбитража, станет равной цене на одном из европейских газовых хабов.

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

– На будущее цена будет уменьшена… Она будет близка к европейской, а если говорить точно, она будет равняться цене на одном из европейских хабов, что мы считаем значительным улучшением условий покупки газа в Украине, – сказал он.

Коболев добавил, что цена была снижена до $352 с $485 за 1 тыс. кубометров.

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– В будущем Нафтогаз может покупать газ по цене ниже, чем изначально было предусмотрено в контракте, – сказал глава НАК на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

К слову, арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению “бери или плати” на сумму $56 млрд за 2012-2017 годы.

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