Стабильная гривна и новые зарплаты – прогноз Кабмина на 2018 год

Премьер-министр Владимир Гройсман отчитался о результатах работы Кабмина за 2017 год, а также назвал ключевые драйверы для украинской экономики и спрогнозировал стабилизацию курса гривны и повышение зарплат и пенсий в 2018 году.

Итоги работы правительства представил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой вели Факты ICTV.



По словам премьера, ключевыми драйверами украинской экономики являются аграрный сектор, горно-металлургический комплекс, а также модернизация инфраструктуры. Отдельным дайвером экономики в 2018 году станет военно-промышленный комплекс: на производство и модернизацию нового вооружения из госбюджета направят 16,5 млрд грн.

Колебания курса доллара является сезонным. Стабилизация курса гривны произойдет в январе 2018 года. В то же время оснований для повышения цены на газ в этом году нет. Тогда как в следующем году она будет зависеть от колебаний на рынке газа и рассчитываться по новой формуле.

В 2018 году минимальная заработная плата вырастет на 17% – с 3200 грн. до 3720 грн. Средняя пенсия в Украине вырастет на 900 грн – с 1886 грн до 2786 грн. Средняя зарплата вырастет с 7400 грн до 10 тыс. грн.

В Украине наблюдается стремительный рост двусторонней торговли со многими странами, в том числе на это положительно влияет зона свободной торговли с ЕС. Рост составляет почти 30%.

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Ключевые показатели работы Кабмина за 2017:

Прожиточный минимум вырос более чем на 10%, минимальная зарплата выросла вдвое, пенсия увеличилась на 30%, а безработица уменьшилась на 9%.

ВВП вырос на 2,3%, экспорт товаров и услуг – на 18,5%. Кроме того, в Украину зашло $2,2 млрд иностранных инвестиций, на открытых закупках сэкономили 19,2 млрд грн.

Собственная добыча газа в 2017 году выросла почти на 4%, а объем закачанного “голубого топлива” в подземные хранилища увеличился на 43,2%.

Отремонтировано более 2 тыс. км. дорог, выросли объемы перевозок на железнодорожном и авиационном транспорте.

В рамках медицинской реформы приняты законопроекты об изменении модели финансирования отрасли, успешно реализована программа Доступные лекарства, возобновлено строительство больницы Охматдет.

Больше результатов – в инфографике.

Підсумки роботи Кабміну за 2017 рік on Scribd

К слову, во время пресс-конференции Владимир Гройсман сказал, что не держится за кресло премьера и назвал людей, которые мечтают о должности “глубоко больными”.