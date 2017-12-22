На одном из полигонов состоялась тренировка летных экипажей с использованием авиационных средств поражения.
Впечатляющими кадрами поделился пресс-центр штаба АТО.
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– Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. В то же время, все войска нужно поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей, – рассказал заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.
Стреляли на суше и над морем: украинские летчики испытали боевую авиацию / 4 фотографии
К слову, в начале ноября украинская армия провела летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.
Фото: скрин видео
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