Ситуация в зоне АТО: возле Песков били запрещенные минометы, погиб боец

За прошедшие сутки, 21 декабря, боевики 16 раз нарушили перемирие – 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 2 – травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

– Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим тишины. Агрессор и в дальнейшем применяет оружие, запрещенное Минскими договоренностями, в частности, танки и тяжелые минометы, – говорится в заявлении.

На Луганском направлении, во второй половине дня, в сторону наших защитников у Крымского стрелял вражеский снайпер. Около полуночи возле этого населенного пункта боевики открыли огонь из минометов различных калибров.

С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении горячее всего было возле Песков – сначала оккупанты вели огонь по нашим защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы.

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Кроме этого, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяному.

На других участках нашей обороны неспокойно в пригороде Авдеевки и возле Каменки, где враг неоднократно вел огонь по украинским укреплениям с минометов и пехотного вооружения.

Как сообщалось, в СНБО не исключают возможное вторжение России после выхода ее представителей из СЦКК.