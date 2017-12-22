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Цены на газ для населения и формула расчета на следующий год

Правительство подготовит новую формулу цены на газ к следующему отопительному сезону. В этом году стоимость газа не изменится.

– В текущем отопительном сезоне нет оснований для пересмотра цены (на газ для потребителей в рамках PSО. – Ред.). Мы готовим новую формулу цены, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона, цена будет зависеть от колебаний цены на газ на международных рынках, – заяви прем’ер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

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Отметим, ранее Минэнергоугля предлагало Кабмину учитывать цены на газ на международном рынке только за летний период.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что средняя зарплата вырастет с 7400 грн до 10 тыс. гривен.

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