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Украина выиграла арбитраж у Газпрома – комментарий Кабмина

Владимир Гройсман прокомментировал победу Нафтогаза в арбитраже над Газпромом.

– Те контракты, по которым Украина должна выплатить более $50 млрд России – это результаты той бестолковой, коррумпированной энергетической зависимости, которую создавали с помощью украинских чиновников, – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он добавил, что больше информации предоставит Нафтогаз.

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– Контракты, которые были заключены в 2009 году угрожали национальной безопасности Украины, – подчеркнул премьер.

Напомним, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для НАК Нафтогаз Украины, приобретаемого у российского Газпрома, на 27,4% – с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м.

 

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