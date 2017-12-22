Виталий Кличко показал видео об успехах Киевской администрации в 2017 году

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался, как изменился Киев в течение 2017 года.

В коротких тематических видеороликах Виталий Кличко рассказал о восстановлении инфраструктуры, ремонте дорог, строительстве новых школ и детсадов, создании общественных пространств и обновлении общественного транспорта в столице.

– В 2017-м в столице отремонтировано более 300 км дорог и проездов – основных магистралей и проспектов, крупных путепроводов. Нам еще много предстоит сделать. И мы не убавляем темпов! Чтобы за несколько лет дороги в столице были европейского уровня, – отметил Виталий Кличко.

Рассказывая о восстановление инфраструктуры столицы, мэр отметил, что в 2017-м в Киеве запустили новую нить канализационного коллектора, отремонтировали 20 мостов и путепроводов и разработали проекты и начинают строить новые станции метро на Виноградарь.

– Восстанавливается и строительство Подольско-Воскресенского моста. А следующим этапом будет метро на Троещину! – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, отметил мэр, столица создает и восстанавливает общественные пространства. Так, в 2017-м открыли обновленный Киевский велотрек, создали более полусотни зеленых зон, обновили 70 парков и скверов.

– Любимым местом киевлян и гостей стала реконструированная Почтовая площадь. Возобновили свою работу обновленные Киевские фонтаны, – добавил мэр.

Киевский городской голова отметил, что в 2017-м впервые за много лет в столице открыли 3 новых школы и 10 детских садов – новых и реконструированных. За три года уменьшили очередь в детсады в три раза – до 5000 детей. И столичная власть делает все, чтобы за несколько лет очереди в детские сады столицы не было.

Также Виталий Кличко отметил, что столица обновляет общественный коммунальный транспорт.

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– В 2017-м закупили 45 современных трамваев – комфортных и просторных, с кондиционированием и Wi-Fi. Закупаем 100 новых автобусов. Это позволило создать и новые маршруты в столице, – отметил мэр Киева.