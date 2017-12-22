Все в цель – испытание ракетного комплекса Ольха успешные

В Одесской области успешно прошли финальные испытания ракетного комплекса Ольха. Новинка вскоре поступит на вооружение украинской армии.

– Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель! – написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Ракеты для Ольхи разработало конструкторское бюро Луч,а выпускает их ГАХК Артем, пишет Думская.

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– Здесь 12 ракет, каждая имеет свое индивидуальное наведение по спутниковой системе. Да, они не могут лететь в разные стороны, но очень точно попадают в цель. Представьте себе блокпост: пара блиндажей, укрытие для техники, окопы. Туда прилетает 12 ракет. В каждой какое-то количество взрывчатки. Каждая ракета наведена точненько. Эта прилетит в хранилище, эта в блиндаж. Эта, с осколочно-фугасным зарядом, разорвется над линией окопов, – рассказал п Помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Ранее Факты ICTV писали, что министр обороны Украины подписал приказ о п ринятии на вооружение ВСУ польского беспилотника Fly Eye.