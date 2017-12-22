Тарифы на водоснабжение в Украине отличаются, в зависимости от поставщика. Как правило, их можно узнать на сайтах местных водоканалов.

Тарифы на водоснабжение в Украине разные у всех поставщиков воды.

Например, в Киеве поставщиком воды является Киеводоканал, который установил следующие тарифы:

5,14 грн за кубометр для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения;

14,2 грн за кубометр для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения;

15,79 грн за кубометр для владельцев квартир, арендаторов или квартиросъемщикам в многоквартирном доме.

Чтобы узнать тариф за водоснабжение, нужно посмотреть от кого пришла квитанция и проверить тариф на сайте или по телефону, который должен быть указан на платежке.

Однако за снабжение горячей водой существует отдельный тариф который, как правило оплачивается другой компании. В столице это Киевэнерго.

Ее тарифы на поставку горячей воды следующие:

84,45 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения;

78,08 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

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К слову, заплатить за водоснабжение можно через интернет или по квитанции в отделении банка.